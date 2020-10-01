ارتفاع إنتاج النفط الليبي إلى مستوى 270 ألف برميل يوميا

طرابلس 1 أكتوبر 2020(وال) – أعلن قطاع النفط الليبي، اليوم الخميس، أن إنتاج النفط ارتفع إلى مستوى 270 ألف برميل يوميا.

وذلك في الوقت الذي يتزايد فيه نشاط أحد دول منظمة “أوبك” للدول المصدرة للنفط نشاطه التصديري بعد فك حصار، أعلنته قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، يوم 18 سبتمبرالماضي، عن استئناف إنتاج وتصدير النفط، بموجب اتفاق تم التوصل إليه خلال مفاوضات بين المشير خليفة حفتر، ونائب رئيس حكومة الوفاق أحمد معيتيق.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قررت لاحقا رفع حالة “القوة القاهرة”، عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة الخالية من تواجد جماعات مسلحة.(وال طرابلس) س خ.

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