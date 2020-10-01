مرفأ الزويتينة سيصدر 3.8 مليون برميل من الخام في أكتوبر

طرابلس 2 أكتوبر2020 (وال) -كشف برنامج لشحنات تحميل النفط في ليبيا، أنه من المقرر في شهر أكتوبر، تصدير 3.8 مليون برميل من الخام على خمس ناقلات، من مرفأ الزويتينة الليبي لتصدير النفط، الذي أعيد فتحه مؤخرا.

ومن المقرر أن تحمل 3 ناقلات شحنات حجم أحدها 600 ألف برميل وستحمل اثنتان شحنتين حجم الواحدة مليون برميل، ومن المتوقع أيضا تحميل ثلاث ناقلات بخام “أبو الطفل” في الزويتينة على مدار الأيام العشرة المقبلة لصالح شركة النفط النمساوية “أو.إم.في” وشركة التكرير الإسبانية “ريبسول” وشركة التكرير الإيطالية “ساراس”، لكن بيانات شحن أفادت بأنه جرى إلغاء حجز شركة شل المؤقت للناقلة “أمورو” للتحميل من الميناء.

وفي الحريقة، حملت “يونيبك” وهي الذراع التجارية لسينوبك الصينية، بالفعل مليوني برميل من خام مسلة والسريرعلى الناقلتين “دلتا هيلاس” و”مارلين شيكوكو”، وبحسب بيانات رفينيتيف، فإن الناقلتين كلتيهما تعلنان توجههما إلى سنغافورة.

وقالت أجوكو” وهي شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، أمس الأربعاء إن تحميل ناقلة بالنفتا في الميناء سيسمح لها بإيصال مصفاة نفط طبرق إلى كامل طاقتها البالغة 20 ألف برميل يوميا، ولم يتم بعد استئناف الصادرات من مرفأي السدرة وراس لانوف الليبيين.

وقال متعاملون ووكلاء شحن، إنه عند استئناف الميناء النشاط، فمن المتوقع أن يكون أول ميناء يجري منه تحميل شحنة لصالح شركة هيس الأمريكية، وهي من المساهمين في شركة الواحة النفطية الليبية.(وال طرابلس) س خ.

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