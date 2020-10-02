“عصر” يصدر قرار تنظيم بيع الأعلاف المستوردة

أصدر “منير عصر” وزير الاقتصاد في الحكومة الليبية -الخميس- قراره بتشكيل لجنة تسعيرة مركزية وتحديد مهامها يُنظم بموجبها وضع تسعيرة الأعلاف المستوردة والداخلة للسوق الليبي عبر المنافذ البرية والبحرية.

وجاء في القرار الذي نشر عبر المنصات الرسمية للوزارة أمس الخميس -واطلعت قناة 218 على نسخة منه- أن يترأس الجنة مدير إدارة التجارة الداخلية “مرعي محمد” وبعضوية “منعم السعيطي” و “محمود العشيبي”.

و ورد في القرار أن تتولى اللجنة مسارات توزيع الأعلاف على أن لا يتم الإفراج على الأعلاف إلا بعد تحديد أسعارها من قبل اللجنة وتحديد آلية بيعها ويسمح القرار للجنة المركزية بتشكيل لجنة عمل مساعدة وفقاً لما تراه يضمن سير العمل.

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