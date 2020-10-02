هبوط قوي للعقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بعد إصابة ترامب بفيروس كورونا

ما إن أعلن عن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد، اليوم الجمعة، حتى هوت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية.

وشهدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية، صباح الجمعة، هبوطا قويا بعد إصابة ترامب وزوجته ميلانيا بمرض كوفيد-19.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بأكثر من 400 نقطة، بعد أن قال ترامب إنه ثبتت إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

ووفقا لتقارير، فقد انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 439 نقطة أو ما يعادل 1.6 في المئة، كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز، “أس آند بي 500” بنسبة 2 في المئة، فيما انخفضت العقود الآجلة في ناسداك بنسبة 1.8 في المئة.

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم في وقت سابق مع ورود أنباء عن إصابة المساعدة المقربة لترامب، هوب هيكس، بالفيروس، لكن هذه الخسائر تسارعت بسرعة بعد أن قال ترامب إن نتائج الاختبارات التي أجريت له ولزوجته إيجابية.

وفي تقارير لاحق حول الحالة الصحية للرئيس الأمريكي، أعلن طبيب البيت الأبيض أن ترامب وزوجته بخير.

وبعد إعلان إصابة ترامب بالفيروس، تراجعت قيمة الدولار أمام الين الياباني.

وكان الرئيس الأمريكي قد قال مساء الخميس، إنه سيخضع نفسه لحجر صحي بانتظار صدور نتائج اختبار كوفيد-19 الذي أجراه، وذلك بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.

وكتب ترامب على تويتر “السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج اختبارنا”، مضيفا “في الأثناء، سنبدأ بالحجر الصحي!”، دون أن يحدد المدة التي سيبقى خلالها في الحجر، في وقت يوصي خبراء الصحة العامة بمدة تصل إلى 14 يوما.