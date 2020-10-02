صندوق النقد: 12 تريليون دولار احتياطيات العالم من العملة

أعلن صندوق النقد الدولي، في أحدث بياناته، أن حصة الدولار الأمريكي انخفضت مقارنة بأول ثلاثة أشهر من عام 2020، مشيرًا إلى أنها بلغت 61,3% خلال الربع الثاني من العام.

وسجلت بقية الاحتياطات العالمية ارتفاعًا وصل إلى أرقام غير مسبوقة.

وأضاف الصندوق أن حصة الدولار كانت تبلغ قبل عام 61,3% أيضًا، لتظل الأكبر بين شتى العملات، في حين سجلت 61,8% خلال الربع الأول.

وفي السياق ذاته، كشفت بيانات الصندوق أن الاحتياطيات العالمية ارتفعت خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى مستوى غير مسبوق تعدّى الـ12 تريليون دولار بالمقارنة، مع نحو 11 تريليون و700 مليار خلال الربع الأول من العام ذاته.

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