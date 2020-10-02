التحضير لمنتدى اقتصادي “ليبي- تركي” منتصف أكتوبر

يستعد رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار في البرلمان الليبي، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة الليبية، محمد عبد الكريم رائد، للمشاركة في المنصة “التركية- الليبية” للتجارة.

وسيعقد هذا الحدث في إسطنبول التركية، بمشاركة 200 مؤسسة ليبية حكومية وغير حكومية رائدة في مجال الاقتصاد؛ خلال يومي 15 و 16 من الشهر الجاري؛ بهدف استئناف ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتسعى المنصة، التي ستنظم من قبل اتحاد غرف التجارة الليبية، بالتعاون مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية وبدعم من وزارة الاقتصاد الليبية؛ إلى تهيئة الظروف لاستعادة الثقة التي تحتاجها الشركات التركية لاستئناف أنشطتها في ليبيا.

من جانبه، قال رئيس الوفد الليبي، إن حجم التجارة الخارجية ومشاريع البنية التحتية الموقعة بين البلدين وصلت إلى عشرة مليارات دولار، مشيرًا أن حجم المشاريع التي ينفذها المقاولون الأتراك في ليبيا تجاوز 28 مليار دولار.

وستشارك في هذه المنصة التجارية، شركات الاتصالات الليبية والكهرباء وصناديق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وشركات تطوير البنية التحتية رفيعة المستوى، إلى جانب شركات حكومية في المنصة التجارية.

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