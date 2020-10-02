تجاوزات بالجملة تطيح برئيس صندوق التأمين الصحي

أصدر رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، قرارًا بإيقاف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بصندوق التأمين الصحي العام، احتياطيًا عن العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع، ضمّ وكيل الديوان ومدير الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام، تضمّن تقديم عرض عن تقرير الإدارة بشأن الرقابة على الإطار المؤسسي لصندوق التأمين الصحي العام.

وكشف التقرير عن تقديم بيانات مغلوطة ومضللة للقيد بالسجل التجاري ترقى إلى تشويه قواعد البيانات الوطنية، والتي جعلت الصندوق ينحرف عن الهدف الأساسي الذي تأسس من أجله.

وأشار إلى الإهمال والتقصير وسوء الأداء الذي أفضى لترتيب المسؤولية الطبية وما يصاحبها من ترتيب الأعباء المالية الإضافية، نظرًا لارتفاع مطالبات الخدمة العلاجية؛ في ظل عدم وجود أي إمكانيات لإدارة النفقات الطبية بالصندوق، مما انعكس على تفاقم الحالة الصحية للمرضى والجرحى.

وخلُص الاجتماع إلى إصدار قرار بإيقاف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بصندوق التأمين الصحي العام؛ على خلفية قيامهم بالتحايل والتدليس على الجهات الرسمية لتحقيق أغراض مشبوهة وتسبّبهم في إلحاق الضرر بالمال العام وإيقاع الضرر بالغير.

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