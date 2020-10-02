لتخفيف أزمة انقطاع الكهرباء … الحكومة الجزائرية ترسل عددًا من الخبراء لليبيا للمساعدة في صيانة محطة الخمس

وصل ليلة البارحة إلى العاصمة طرابلس فريق فني أرسلته الحكومة الجزائرية للمساعدة في صيانة وحدات محطة الخمس الاستعجالي.

وقالت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء أن عددا من الخبراء عدد من الخبراء الجزائريين قد وصلوا إلى ليبيا للمساعدة في صيانة وحدات الخمس الاستعجالي وبقدرة 500 ميجا وات والتي يُعول عليها في تخفيف معاناة المواطن من انقطاع الكهرباء المتكرر٠

وكان الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” قد أكد في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” يوم الأربعاء على ترحيبه بمساهمة الجزائر في صيانة شبكة الكهرباء وإيفاد فريق جزائري على الفور للقيام بذلك.

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