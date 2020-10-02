“شكشك” يمهل وزارة الصحة خمسة أيام لاستكمال إجراءات العطاء العام للأدوية والبالغ قيمته حوالي 187 مليون يورو

وجّه رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس “خالد شكشك” أمس الخميس كتابا لوزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني بشأن مسؤولية الوزارة عن تأخر استكمال إجراءات العطاء العام للأدوية، مطالبا بسرعة إحالة المستندات الإجرائية والتعديلات التي طلبها الديوان في غضون خمسة أيام لاتخاذ القرار المناسب حيالها.

وكان وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني قد أحال لديوان المحاسبة محضر اجتماع لجنة العطاءات الفرعية المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 343 لسنة 2018 الخاص بتوريد الاحتياجات من الأدوية التخصصية بقيمة إجمالية تعادل حوالي 187 مليون يورو.

وأكد ديوان المحاسبة على وجود عدة مخالفات وشبهات تكتنف إجراءات لجنة الإعداد بالخصوص، مشيرا إلى أن إجراءات الوزارة وتصرفاتها المريبة حيال إعداد وتنفيذ العطاء العام جعلت الجميع في حيرة في كيفية التعاطي مع إجراءات الوزارة المخالفة في مقابل توفير الاحتياجات الملحة للمرضى.

وأضاف الديوان أن وزارة الصحة لم ترفق المستندات المطلوبة لمراجعة العطاء وبالأخص العقود اللازمة المتضمنة للقيم الإجمالية وكميات الأصناف وغيرها من البيانات اللازمة للمراجعة الإجرائية ومنح المصادقة، الأمر الذي جعل الديوان يستعين بلجان علمية من الخبراء بالوزارة والتي أكدت وجود عدة ملاحظات ومحاذير فيما لو تم اعتماد العطاء وفق ما أرسلته وزارة الصحة.

ومن بين تلك الملاحظات على العطاء عدم تلبية الاصناف المقدمة فيه كل احتياجات الدولة من الأدوية، والترسية على شركات غير معروفة وغير مسجلة في ليبيا ووجود عدة أصناف مهمة غير أصلية وخاصة تلك المتعلقة بالأورام ونقص المناعة وغيرها الكثير من الملاحظات.

وطالب “شكشك” وزير الصحة المكلف بضرورة إلزام لجنة العطاء العام بسرعة إحالة المستندات الإجرائية مع التعديلات المطلوبة وذلك في غضون خمسة أيام لاتخاذ الديوان قراره بالخصوص بشكل سريع لارتباط ذلك بصحة وحياة المرضى.

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