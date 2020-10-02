“العامة للكهرباء”: حالة إظلام تام على المنطقتين الجنوبية والوسطى

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن حدوث حالة إظلام تام مجددا اليوم الجمعة على المنطقتين الوسطى والجنوبية دون توضيح الأسباب.

وتكررت حالات الإظلام التام في الشبكة الكهربائية كثيرا خلال الأسابيع الأخيرة في ظل عجز تام للشركة عن تلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربائية ووصول العجز في التوليد إلى أرقام قياسية.

ويعاني تبعا لذلك المواطنون في مختلف مناطق ليبيا من أزمة خانقة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طوال، مما حذا ببعض المواطنين إلى رفض طرح الأحمال في عدة مناطق، الأمر الذي يزيد الضغط على الشبكة الكهربائية.

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