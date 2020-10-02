بعد وصول عدد الباحثين عن عمل قرابة ربع مليون .. وزارة العمل تعلن عن إطلاق منظومة التسجيل المباشر

أطلق مركز المعلومات والتوثيق النابع لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني أمس الخميس عن إطلاق منظومة التسجيل المباشر للباحثين عن العمل عبر الموقع الإلكتروني “dic.ly”.

وكان وزير العمل المفوض بحكومة الوفاق “المهدي الأمين” قد أعلن أن العدد الكلى للباحثين عن عمل وصل حوالي 245 ألف باحث عن عمل مسجلين في المنظومة، من بينهم عدد 528 من ذوي الإعاقة، مشيرا إلى ان المنطقة الغربية لديها أكثر عدد من الباحثين تليها المنطقة الشرقية ثم الوسطى ثم الجنوبية، وأن نسبة الإناث الباحثات عن العمل أكبر من نسبة الذكور.

وأوضح “المهدي الأمين” بأن برنامج تمكين الباحثين سيتم عبر عدد من المسارات منها بحث الوظائف الشاغرة في الملاكات الوظيفية ودعم القطاع الخاص لاستيعاب الباحثين عن العمل إلى جانب تفعيل اتفاقيات بدائل التدريب في الشركات الوطنية والأجنبية وتفعيل دور صندوق التسهيلات المالية لدعم مشاريع الريادة.

رابط منظومة التسجيل: http://dic.ly/

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