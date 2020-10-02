عماري زايد: إتفاق “معيتيق” يعطي لحفتر مفاتيح الدولة الليبية وميزانياتها

قال نائب مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني “محمد عماري” أمس الخميس أن إتفاق “أحمد معيتيق” مع “خليفة حفتر” هو خطوة تفتقر لكل الشرعية، مشيرا إلى أن هذا التصرف يعد تصرف فردي رداً على تصرفات فردية أخرى من بعض أعضاء المجلس الرئاسي.

وأضاف “عماري” خلال تصريحه لقناة الأحرار أن هذا الإتفاق يعطي “خليفة حفتر” مفاتيح الدولة الليبية الممثلة في الميزانيات الكاملة، وللاستفادة من عوائد النفط في العمليات العسكرية وليس لصالح الليبيين في المنطقة الشرقية او الغربية والجنوبية.

وبين نائب مجلس الوزراء أن قرار فتح الموانئ النفطية ليس بيد “خليفة حفتر” بل بيد دولة على رأسها روسيا التي تملك مرتزقة بالحقول والموانئ النفطية “على حد قوله”.

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