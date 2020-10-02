حول اختيار محافظ.. “الكيلاني”: سيولد صديق كبير جديد وإن تغير الشكل واللهجة

قال الخبير الاقتصادي “عادل الكيلاني” اليوم الجمعة في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن النقاش الحاصل حالياً حول من يتولى منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي والتركيز على الولاء لهذه الجهة أو تلك والزيارات المكوكية لبعض الشخصيات التي يعتقد أنها صاحبة القرار في اختيار المحافظ، والإملاءات من أصحاب المصالح لمن يقدم نفسه لهذا المنصب، كل هذا لن ينتج محافظ مستقل وقادر على إدارة هذه المؤسسة النقدية المهمة بالشكل الصحيح.

وأضاف “الكيلاني” خلال تصريحه لصدى أنه بعد كل هذه المشاورات سيولد صديق كبير جديد، وإن تغير الشكل واللهجة.

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