“شكشك” ينفى مايتنقال عن عزل مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام من منصبه

نفى رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس “خالد شكشك” اليوم الجمعة نفيا قاطعا ما تتناقله بعض صفحات الفيسبوك وبعض المنصات الإعلامية عن عزل مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام “رضا قرقاب” عن من منصبه.

وأوضح “شكشك” عبر صفحته الرسمية “بالفيسبوك” أن الديوان يتعرض بشكل عام و “رضا” بشكل خاص لحملة تشويه ممنهجة، آخرها انتشار شائعات بوجود كشف حساب مزور يحمل أسمه في بنك “كويت ترك” تُحول إليه الأموال ، مبينا أنه خبر عار عن الصحة، مشيرا إلى أنه قد تسنى للديوان التأكد من ذلك بشكل قطعي وعن طريق إدارة المصرف مباشرة.

وبين رئيس ديوان المحاسبة أن “رضا قرقاب” لايزال يحظى بثقة الإدارة العليا بالديوان وهو يواصل أداء مهامه بكفاءة ومهنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية