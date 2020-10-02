باشاغا: أن خُيرت للتفاوض مع “عقيلة او حفتر” بالتأكيد سأختار عقيلة

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق “فتحي باشاغا” أمس الخميس إن جميع مؤسسات الدولة قد تفشى فيها الفساد بسبب هشاشة الدولة وضعف الأجهزة الرقابية والمحاسبية وسوء الظروف الاقتصادية.

وأضاف “باشاغا” خلال تصريح لقناة فبراير رصدته صدى الاقتصادية أنه اذا خُير للجلوس والتفاوض مع خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب بطبرق “عقيلة صالح” فإنه بالتأكيد سيتفاوض مع “عقيلة صالح” بحسب وصفه.

وبين وزير الخارجية أن إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “فائز السراج” استقالته وتسليم المهام نهاية أكتوبر الجاري يعد موقفا شجاع الهدف منه الدفع بعملية السلام إلى الأمام.

وأكد على أن الأمن لن يتحقق في ظل وجود أجور ضعيفة لموظفو وزارة الخارجية بعد قرار خصم 20% من مرتباتهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية