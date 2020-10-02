في تحدي صريح لديوان المحاسبة وبالأدلة…”مالك الهمالي بعيو” يدير الإنماء للنفط والغاز وشركة الاستثمارات لافيكو بتونس

كشفت مصادر خاصة بديوان المحاسبة و بلجنة البرلمان “لجنة الأجهزة الرقابية” في تصريح خاص وحصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن استمرار “مالك الهمالي بعيو” مديرا عاما لشركة الانماء للنفط والغاز والتي افتتح لها فرعا في تونس بالمخالفة لقانون صندوق الانماء واصدار سجل تجاري حديث للشركة التابعة لصندوق الانماء باسمه بصفة مديرا عاما ، وهو يشغل الآن منصب مديرا عاما لشركة لافيكو تونس ، أي وظيفة مديرا عاما في شركتين تتبعان الدولة الليبية في نفس الوقت .

المصادر كشفت عن قيام مالك بعيو بافتتاح فرع لشركة الانماء للنفط والغاز بالمخالفة لقانون تأسيس صندوق الانماء والذي ينص على أن عمل ونشاط الصندوق داخل ليبيا فقط، مع قيامه بتهريب الدفعة الأولى من التمويل والتي تبلغ قيمتها 10 مليون دولار إلى تونس لكونه مقيم رسميا في تونس حيث تم رصد فساد مثبت بالأدلة برشوى قدمها رمضان الارناؤوطي ومالك بعيو إلى لجنة الرقابة التي شكلها الديوان لمتابعة أموال الصندوق ، بقيمة 100 ألف دولار التي يترأسها عضو الديوان الموقوف “معتوق علي معتوق” وتم التحفظ علي قيمة الرشوى لدى الديوان .

وكان ديوان المحاسبة الليبي قد جمد حسابات صندوق الانماء وشركة النفط والغاز وأوقف المسؤولين عن هذه المخالفات عن العمل وتم منعهم من السفر ومن ضمنهم “مالك الهمالي بعيو” ولأنه مقيم في تونس فالمنع من السفر لا يعني له شيء ، وبالنسبة للإيقاف عن العمل فهو لازال يدير و يتصرف في فرع شركة الانماء للنفط والغاز في تونس ومبلغ 10 مليون دولار الذي هو تحت تصرفه إلى اليوم وفقاً للمصادر.

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