وصول النفط الخام إلى مصفاة الزاوية عبر حقل الحمادة

أكد متحدث باسم شركة الزاوية لتكرير النفط الخام اليوم السبت، على وصول ما يقرب من 25 ألف برميل من خام الحمادة إلى الخزانات بمصفاة الزاوية.

وأوضح محمد عثمان في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن شحنة النفط القادمة من حقل الحمادة معدة للتكرير وليس للتصدير إلى الخارج، مضيفًا بأنهم في انتظار شحنة أخرى من خام الشرارة للبدء في عمليات التكرير.

وأضاف بأن عمليات الإنتاج المتعلقة بالوقود سواء البنزين أو الديزل ستساعد في تغطية احتياجات السوق المحلي لكنها تبقى محدودة مقارنة بعمليات الاستيراد التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط لتغطية الاحتياج.

وكانت مصادر في المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس أكدت استئناف ضخ النفط الخام من حقل الحمادة إلى محطة الزاوية ومنها إلى مصفاة الزاوية.

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