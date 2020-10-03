تباين سعر الدولار الامريكي في 3 مدن أمام الدينار.. أخر أسعار العملات والذهب في ليبيا

سجلت اسعار العملات والدولار الامريكي تباينها بعد تسجيلها لمستويات مرتفعة مقابل الدينار الليبي في تداولات السوق الموازية خلال الايام الماضية.

وسجل سعر الدولار الامريكي في زليتن 6.13 دينار للبيع و6.12 دينار للشراء، فيما سجل سعر الدولار الامريكي في طرابلس 6.11 دينار للبيع و6.10 دينار للشراء، بينما سجل سعر الدولار في بنغازي 6.05 دينار للبيع و6.04 للشراء.

وسجلت حوالة تركيا 6.15 دينار، وفقا لمتداولين.

وأرتفع سعر اليورو بشكل طفيف إلى 7.07 دينار، بينما استقر الجنية الاسترليني عند 7.80 دينار.

وسجل الذهب عيار 18 للكسر بـ 270 دينارا وفقا لمتداولين بالسوق، بينما سجل سعر الذهب في ليبيا عيار 21 بـ 315 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم السبت 3-10-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.11 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.15 دينار

اليورو = 7.07 دينار

الجنية الإسترليني 7.80 دينار

الليرة التركية 0.79 دينار

الدينار التونسي 2.21 دينار

الجنية المصري 0.39 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 270 دينار للجرام

الذهب عيار 21 = 315 دينار للجرام

الذهب جديد عيار 18 بـ 350 دينار

الذهب جديد عيار 21 بـ 390 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.30 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.20 دينار “مصرف الوحدة”.

الدولار “بشيك المصدق” = 6.75 دينار “مصرف الجمهورية”.

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