تشكيل فرق لحصر الشركات المتعثرة وتقييمها

أخبار ليبيا24

كلّفت اللجنة المكلفة بحصر الشركات المتعثرة بوزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق، فرق عمل تتولى حصر الشركات المتعثرة وتقييمها والوقوف على وضعها المالي والقانوني وحصر العمالة.

وعقدت اللجنة المكلفة بحصر الشركات المتعثرة اجتماعها الأول، الأربعاء، وقال رئيس اللجنة، مصطفى قداره، إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع آلية عملها بما يضمن تنفيذ مهامها وفق قرار تشكيلها.

وأضاف، أن اللجنة قامت بتكليف فرق عمل تتولى حصر الشركات المتعثرة وتقييمها والوقوف على وضعها المالي والقانوني وحصر العمالة.

وأصدر وزير المالية والاقتصاد والصناعة المكلف، بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، قرارًا بشأن تشكيل لجنة برئاسة وعضوية وزارة الاقتصاد والصناعة وعضوية اللجنة العليا للشركات المتعثرة ومستشار قانوني عن الشركات المتعثرة تتولى حصر الشركات المتعثرة وحصر العمالة.

وتقوم اللجنة، بتقديم مقترح لمعالجة أوضاعهم وإعادة تقييم الشركات التي يمكن الاستفادة منها أو التي يتم إحالتها للتصفية.

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