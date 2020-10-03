أصحاب الأعمال الليبيين يعبر عن استيائه من عدم إشراك المجلس في الحوار

وجه رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين عبدالله الفلاح خطاباً إلى ممثلة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز أبدى فيه استنكاره لتحركات بعثة الأمم المتحدة بخصوص لجنة الحوار المزمع تشكيلها خلال الفترة المقبلة واللغط الدائر حولها، وقد عبر في الخطاب عن استياء المجلس من عدم وجود آلية ومعايير واضحة لاختيار الشخصيات الممثلة بلجنة الحوار.

وأوضح الخطاب بأن الفلاح أكد على أهمية وجود مجلس أصحاب الأعمال الليبيين ضمن هذه اللجنة ممثلا لمصالح القطاع الخاص باعتباره مؤسسة اقتصادية موحدة تعمل لصالح كل المناطق الليبية دونما استثناء و لا يبحث عن مناصب في السلطة، منتقداً في الوقت ذاته تجاهل البعثة لدور المجلس وأهميته رغم أن رئيسة البعثة قد سبق لها زيارة فرع بنغازي في العام 2018 والاطلاع على نشاطاته.واختتم الخطاب بقوله أن المجلس سيسعى لمواصلة جهوده في إحلال السلم الاهلي و دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في بناء اقتصاد صحي وفعال يخدم بلادنا ويسهم في نهضتها .

وأشار خطاب الفلاح إلى أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي لا يقترن ببعثة الأمم المتحدة وإنما بتكاثف جهود جميع الليبيين من أجل إصلاح الخلل في المنظومة الاقتصادية والقضاء على الفساد من منابعه وأن لهذا التكاثف الدور الأساسي في تعافي الاقتصاد والتمهيد لتنمية مستدامة تؤدي لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي الذي يصبوا إليه جميع الليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية