تقرير أممي: إفريقيا تخسر نحو 90 مليار دولار سنويا

كشف تقرير صادم لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” أن أفريقيا تخسر سنويا 89 مليار دولار في تدفقات مالية غير مشروعة.

ويرجع ذلك إلى أرقام أقل من القيمة الحقيقية لصادرات سلع أولية مثل الذهب والألماس والبلاتين ويعتبر هذا التقرير الأكثر شمولا حتى الآن بشأن أفريقيا.

وتعادل الأموال المفقودة سنويا من خلال التدفقات المالية غير المشروعة 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي الجماعي لإفريقيا وفقا لـ مجلة “فورين بوليسي” مشيرة إلى أن هذا المبلغ يعتبر أكبر من مساعدات التنمية التي تتلقاها القارة كل عام.

وقال الأمين العام لمؤتمر الأونكتاد أن التدفقات المالية غير المشروعة تسرق إمكانات إفريقيا وشعبها، وتقوض الشفافية والمحاسبة، وتقلص الثقة في المؤسسات الإفريقية، مضيفا أن التدفقات المالية غير المشروعة تحرم البلدان من عائدات رأس المال والضرائب التي يمكن أن تستثمرها الحكومات في الإنفاق العام.

وذكر جونيور ديفيس رئيس وحدة السياسات والبحوث بقسم أفريقيا في الأونكتاد، أن الرقم من المرجح أن يكون أقل من الواقع، مستشهدا بمحدودية البيانات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية