اقتصاد

صيانة الصمامات النفطية تجري لخزانات حقل الفيل

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت فرق الصيانة التابعة لشركة مليته للنفط والغاز، من استكمال أعمال الصيانة المبرمجة للصمامات الرئيسية لخزانات حقل الفيل النفطي.

وقامت الفرق الفنية باستبدال صمام خروج الغاز الرئيسي 30 بوصة باخر جديد للخزان B، إضافة لاستبدال الصمام الرئيسي لخروج الغاز للخزان A بصمام أخر، وذلك بعد إجراء الصيانة الازمة.

وفي وقت سابق قامت لجنة إدارة شركة مليته لتصنيع النفط والغاز بجولة تفقدية لحقل الوفاء، وذلك للاطلاع على سير عمل الحقل وتفقد البنية التحتية، وذلك بعد رفع أن رفعت المؤسسة الوطنية حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ الآمنة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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