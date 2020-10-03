ميناء البريقة يستعد لشحن 38 ألف لتر من المشتقات النفطية

وصلت الناقلة النفط أم تي ديديمون، التابعة للوكيل الملاحي القبلي للملاحة، إلى ميناء البريقة النفطي، وذلك لشحن 83 ألف لتر من المشتقات النفطية في شحنة هي الثالثة.

وفي وقت سابق رست بميناء الحريقة النفطي في طبرق ناقلة نفط، لشحن مليون برميل نفط خام، وكانت هذه هي الناقلة الثانية بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط بعد رفع القوة القاهرة على ميناء الحريقة النفطي التابع لشركة الخليج العربي، حيثُ بدأت مصفاة طبرق العمل والدخول إلى الإنتاج، مما سيساهم ذلك في توفير وقود الديزل وحل جزء من الأزمة.

يشار إلى أن ميناء الحريقة النفطي يستقبل النفط الخام من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو مترًا وبقطر 34 بوصة.

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