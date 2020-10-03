البنك الأوروبي يستعد لإصدار عملة يورو رقمية

كشف البنك المركزي الأوروبي عن استعداداته لإصدار عملة يورو رقمية.

وأظهرت دراسة أجراها البنك أن اليورو الرقمي سيكون بديلاً مضمونا في الحالات التي ينخفض فيها استخدام النقد أو تصبح وسائل الدفع النقدي أو باستخدام الأموال في البنوك غير متوفرة.

وبحسب ما ورد عن البنك فإنه يعمل حاليا على دراسة شقين مختلفين لتنفيذ هذه الخطة، الأول هو أن يكون البنك صاحب حقوق التسجيل ومراقبة جميع معاملات اليورو الرقمية، والثاني أن يضع البنك المركزي الأوروبي قواعد المعاملات التي يتعين تسويتها وتسجيلها من قبل وسطاء خاضعين للإشراف.

وتتجه البنوك المركزية على مستوى العالم للنظر في مسألة العملات الرقمية، فيما بدأت الصين فعلاً بتطبيق تجربة أول عملة رقمية في 4 مدن في العام الجاري.

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