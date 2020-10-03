بومطاري يتابع برنامج إصلاح المالية العامة

قام وزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري مع رئيس اللجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب عبد المنعم بالكور، بزيارة إلى اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات – إدارة الحسابات – ومعهد التدريب المالي والمحاسب؛ في إطار متابعة تنفيذ برنامج إصلاح المالية العامة المعتمد مسبقاً من قبل الوزارة.

وأكد وزير المالية بأهمية مشروع إصلاح المالية العامة ومعدلات الإنجاز التي تمت حتى تاريخه والمتمثله في رفع كفاءة الكوادر الفنية من خلال البرنامج التدريبي وأيضاً تصميم وتنصيب المنظومات الإلكترونية الخاصة ببرنامج الإصلاح.

وأضاف بومطاري بأن مراحل التنفيذ تسير بشكل مرضي وفقاً للخطة العامة بالرغم من ظروف أثار جائحة فايروس كورونا، كما تم تحقيق تقدم ممتاز في برنامج إقفال الحسابات الختامية للسنوات المالية المتراكمة.

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