“عمل الوفاق” تشارك بالمؤتمر الدولي المغاربي للتنمية المستدامة

بحثت وزارة العمل والتأهيل إمكانية مشاركتها بورقة بحثية في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية، خلال المؤتمر الدولي المغاربي الأول لمستجدات التنمية المستدامة.

حيثُ قدم عدد من النشطاء خلال اجتماع موسع عقد بديوان الوزارة عرضا مرئيا لمقترح تنظيم المؤتمر الدولي المغاربي الأول لمستجدات التنمية المستدامة – الواقع والمأمول، إضافة للأهداف، والمحاور، وإنجاز المهام المبدئية للمؤتمر، والجهات المشاركة في المؤتمر

وخلُص المؤتمر إلى تشكيل فريق من وزارة العمل للتواصل مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إضافة لمشاركة الوزارة بورقة بحثية في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية.

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