خاص لصدى: رغم ايقافه بسبب شبهات فساد ورشوة “سالم احنيش” يكلف الأرناؤوطي كعضو بمكتب تمثيل لافيكو بالمغرب … وديوان المحاسبة يكشف التفاصيل

كشف مصدر بديوان المحاسبة في تصريح خاص وحصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن قيام رئيس مجلس إدارة محفظة طويلة المدى التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار “ماجد البحري” ، ومدير عام المحفظة “بشير معتوق” بتعيين “رمضان الأرناؤوطي” كمدير لشركة استثمارية تتبع المحفظة بمصر .

المصدر كشف عن قيام المؤسسة الليبية للاستثمار بالتدخل وإيقاف العمل بهذا القرار وذلك بسبب شبهات الفساد المرصودة على “الأرناؤوطي”، وايقافه عن العمل ومنعه من السفر بقرار من ديوان المحاسبة ، عندما كان يترأس مجلس إدارة صندوق الانماء بعد اتباث تجاوزات ورشوة لجنة الديوان بمبلغ يصل إلى 100 ألف دولار، استلمتها اللجنة وقامت بتسليمها إلى الديوان في مهمة سرية وعملية متقنة.

كما كشف المصدر كذلك عن قيام مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بتكليف رمضان الأرناؤوطي كعضو بمكتب تمثيل الشركة الليبية للاستثمارات لافيكو بالمغرب ضارباً بعرض الحائط قرار المؤسسة الليبية للاستثمار وقرار ديوان المحاسبة .

يذكر أن الأرناؤوطي هو أبرز المتورطين في قضية الرشوة مع “مالك الهمالي بعيو” التي تم كشفها من قبل ديوان المحاسبة وعلى آثرها تم ايقافهم عن العمل ومنعهم من السفر .

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