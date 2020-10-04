رفض سلع غذائية موردة عبر مينائي مصراتة والخمس

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن رفض شحنة من عصير برتقال قادمة من تركيا عبر منفذ ميناء مصراتة البحري ونوع السلعة “عصير برتقال” يحمل علامة تجارية “برافو” صناعة نمساوية.

وبلغت الكمية المرفوضة عدد 6763 كرتونة وأوضحت الصفحة الرمسية للمركز أن سبب الرفض مخالفة الشحنة للمواصفات القياسية رقم 767-2-2015 من وجود تغير في الطعم و القوام ، كما تحتوي العينات على عوائق و شوائب.

كما رفضت “الرقابة على الأغذية و الأدوية” فرع الخمس، شحنة دجاج مجمد نوع سييرا بسبب تدني في درجات الحرارة وإعادة تجميده من جديد ، فيما يعد مخالفة للمواصفات الليبية المعتمدة و تقدر الكمية المرفوضة بميناء الخمس بحوالي 2096 كرتونة و موردة من البرازيل .

ونشر المركز على منصته الإلكترونية تعميماً توعوياً طرح من خلاله البيانات التوضيحية التي ينبغي مراعاتها ووضعها على المنتجات، حيث يستوجب أن يدون وبخط واضح على كل عبوة البيانات التوضيحية باللغة العربية مع أو دون استعمال اللغات الأخرى مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفة القياسية الليبية رقم(53)للعام 2001م، الخاصة بالبيانات التوضيحية وتعديلاتها .

وأشار المركز إلى ضرورة وجود : اسم المنتج – اسم وعنوان الشركة المصنعة وعلامتها التجارية – الوزن الصافي بالوحدات الدولية – رقم التشغيله ورقم الهوية الدولية – تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية بالشهر والسنة – تعليمات متعلقة بالسلامة أثناء النقل والتداول والتخزين وتدون على كل عبوة في مكان بارز عبارة “للاستخدام الغذائي”.

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