“الخليج العربي” تعلن نجاح تشغيل مصفاة السرير

أعلن رئيس لجنة الإدارة في شركة الخليج العربي للنفط محمد بلقاسم شتوان أمس السبت عبر صفحة الشركة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن تشغيل مصفاة السرير النفطية قد تكلل بالنجاح.

ويأتي تشغيل المصفاة في إطار قيام جميع الإدارات والحقول والمواقع بالشركة بالعمل الجاد والدؤوب لاستئناف الإنتاج بالشركة، ومن المتوقع أن يسهم تشغيل مصفاة السرير في توفير المنتجات النفطية بأنواعها بوفرة أكثر في السوق المحلية.

وكان بن شتوان قد أصدر تعليماته لجميع الإدارات بالشركة قبل يومين بالاستعداد والتجهيز للبدء باستئناف العمليات الإنتاجية بعد رفع القوة القاهرة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط في سبتمبرالماضي عن الحقول والميناء التابعة للشركة، وفي السياق ذاته كانت شركة الخليج العربي للنفط قد أعلنت يوم الجمعة الماضية عن استئناف واستقبال النفط الخام من حقل الحمادة إلى محطة الزاوية وضخه إلى مصفاة الزاوية.

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