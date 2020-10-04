الحبري: فتح المقاصة يُمكن المركزي من تداول الصكوك مع الجهة الغربية

أخبار ليبيا24

قال محافط مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري إن فتح المقاصة يمكن المركزي من تداول الصكوك مع الجهة الغربية وبالتالي تتحرك الأرصدة.

وأضاف الحبري – في تصريحات لصحيفة صدى الاقتصادية – أن فتح المقاصة سيمكن المصارف من تغطية حساباتها وأرصدتها لدى مركزي طرابلس.

وأشار محافظ المصرف إلى أن مايشاع عن ارتفاع سعر الصرف عند فتح المقاصة أوهام يتصورها بعض الذين يفتون بدون علم.

وكان الحبري أكد خلال تصريحات له خلال الأيام القليلة الماضية فقدان مبدأ الشفافية في طريقة عمل الهيئات والسلطات بالحكومة المؤقتة، موضحًا أن طريقة العمل خاطئة، وفقا لقوله.

محافظ مركزي البيضاء قال ، في لقاء عبر قناة “الحدث”، أنه منذ بداية انتشار جائحة كورونا، طلب رئيس الحكومة عبد الله الثني، مليار دينار من المصرف لمواجهة الأزمة، إلا أنه خُصص له 300 مليون فقط، صرفت منها الحكومة 284 مليون في 10 أيام.

وأوضح الحبري أن هذه الأموال صرفت عن طريق الحكومة المؤقتة، مُضيفًا أنه تسلم ملفًا بمصروفات الحكومة التي بلغت 360 مليونا.

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