اقتصاد

أويل برايس : يمكن أن يتم إيقاف الموانئ النفطية مرة اخرى إذا لم يكن هناك اتفاق ع التوزيع

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قالت موقع” أويل برايس ” أن ليبيا تنتج الآن 300 ألف برميل يوميًا من النفط الخام ، على الرغم من أن المؤسسة الوطنية للنفط التزمت الصمت بشأن الأرقام منذ 24 سبتمبر .

و بحسب الموقع فإن أربعة موانئ نفطية لا تزال مغلقة ، بما في ذلك الزاوية وهذا يعني أن النفط لم يتم تصديره من أكبر حقول ليبيا حقل الشرارة.

و وفقا للموقع فإن الصراع القادم سيكون على عائدات النفط التي يتم ضخها عبر المصرف المركزي و هذا صراع على السلطة لا يمكن التقليل من شأنه وأثناء فتح حفتر للموانئ تكون إعادة التشغيل تدريجية ويمكنه إيقاف الموانئ النفطية مرة أخرى إذا لم يكن هناك اتفاق على توزيع .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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