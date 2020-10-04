أويل برايس : يمكن أن يتم إيقاف الموانئ النفطية مرة اخرى إذا لم يكن هناك اتفاق ع التوزيع

قالت موقع” أويل برايس ” أن ليبيا تنتج الآن 300 ألف برميل يوميًا من النفط الخام ، على الرغم من أن المؤسسة الوطنية للنفط التزمت الصمت بشأن الأرقام منذ 24 سبتمبر .

و بحسب الموقع فإن أربعة موانئ نفطية لا تزال مغلقة ، بما في ذلك الزاوية وهذا يعني أن النفط لم يتم تصديره من أكبر حقول ليبيا حقل الشرارة.

و وفقا للموقع فإن الصراع القادم سيكون على عائدات النفط التي يتم ضخها عبر المصرف المركزي و هذا صراع على السلطة لا يمكن التقليل من شأنه وأثناء فتح حفتر للموانئ تكون إعادة التشغيل تدريجية ويمكنه إيقاف الموانئ النفطية مرة أخرى إذا لم يكن هناك اتفاق على توزيع .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية