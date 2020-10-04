مالية الوفاق تعمل على تعديل أوضاع المرتبات المتعثرة

قالت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأحد، إن اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات بوزارة المالية أكدت العمل على تعديل أوضاع المرتبات المتعثرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، المرتبات المتعثرة، بأن الإفراجات المالية عن المرتبات المتعثرة تتعلق بتغير المسار الوظيفي والأخطاء في الأسماء والأخطاء في الأرقام الوطنية.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع إشراك وزارة العمل والتأهيل من حيث اختصاصها في ملف الإفراجات المالية كونها الجهة المخولة رسميا بإعتماد الملاكات الوظيفية.

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