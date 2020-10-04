مالية الوفاق تعمل على تعديل أوضاع المرتبات المتعثرة

قالت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأحد، إن اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات بوزارة المالية أكدت العمل على تعديل أوضاع المرتبات المتعثرة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، المرتبات المتعثرة، بأن الإفراجات المالية عن المرتبات المتعثرة تتعلق بتغير المسار الوظيفي والأخطاء في الأسماء والأخطاء في الأرقام الوطنية.
وأشار البيان إلى أنه من المتوقع إشراك وزارة العمل والتأهيل من حيث اختصاصها في ملف الإفراجات المالية كونها الجهة المخولة رسميا بإعتماد الملاكات الوظيفية.
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