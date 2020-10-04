اقتصاد

عمل الوفاق” تدشن منظومة التسجيل للباحثين عن العمل

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق السبت تفعيل منظومة التسجيل المباشر للباحثين عن العمل.

وقد تم إطلاق منظومة التسجيل المباشر للباحثين عن العمل الخميس الماضي عبر موقع الوزارة الإلكتروني على شبكة الإنترنت، ومن جهتها حذرت المتحدثة الرسمية لوزارة العمل والتأهيل ربيعة عمار الباحثين الذين سبق لهم التسجيل عبر مكاتب العمل بالمناطق، من إعادة التسجيل لوجود أسمائهم مسبقا، مشيرة الى أن عدد الباحثين عن العمل المسجلين خلال شهر سبتمبر الماضي نحو 245 ألف باحث، 528 منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكشفت المتحدثة الرسمية بالوزارة أن نتائج المطابقة التي قامت بها الفرق الفنية أكدت وجود أكثر من 600 شخص من أصحاب المؤهلات العليا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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