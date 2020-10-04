السعودية تستعد لإطلاق أول عملة بلاستيكية

تعتزم مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” طرح أول عملة بلاستيكية من فئة 5 ريالات من العملة السعودية المصنوعة من مادة البوليمر اعتباراً من يوم غد الاثنين.

وأكدت المؤسسة في تقريرها الصادر اليوم على مراعاة أن يكون تصميم وألوان فئة الـ 5 ريالات من مادة البوليمر مماثلة لتصميم وألوان الفئة الورقية نفسها المتداولة حالياً المصنوعة من القطن، مشيرة الى أن طباعة فئة الـ 5 ريالات الجديدة تمت وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة بمواصفات مميزة عالية الجودة.

ولفتت ساما إلى أن تصميم هذه الفئة تضمن على وجه الورقة صورة الملك سلمان بن عبد العزيز، وصورة حقل الشيبة في الربع الخالي، بالإضافة الى احتواء التصميم على شكل النافذة الشفافة التي تحتوي على زخارف مستمدة من شعار رؤية السعودية 2030.

يذكر أن العملة البلاستيكية هي عملة صديقة للبيئة وتتمتع بخصائص عدة حيث يزيد عمرها الافتراضي 5 أضعاف مقارنة بالعملات الورقية بالإضافة إلى أنها تتسم بالمرونة والقدرة على مقاومة الماء عدا عن أنها تساهم في خفض تكاليف طباعة النقود الاعتيادية.

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