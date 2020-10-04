هيئة المواصلات تبحث حل مختنقات شركة القَطْر

بحث رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد عبد القادر سير عمل الشركة العامة للقَطْر والإنقاذ البحري، للوقوف على أهم العراقيل والمشاكل والمختنقات التي تواجه الشركة، وبحث سبل حلحلتها بما يضمن سير العمل بصورة صحيحة.

وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة كل من نائب رئيس الهيئة بالمنطقة الشرقية، ومدير مكتب رئيس الهيئة، ومدير المكتب القانوني، ومدير إدارة المتابعة و التفتيش، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للقطر والإنقاذ البحري.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن وصول الناقلة MT DIDIMON التابعة للوكيل الملاحي القبلي للملاحة، وذلك لشحن حوالي 38000 طن من المشتقات النفطية.

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