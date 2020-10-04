اقتصاد

هيئة المواصلات تبحث حل مختنقات شركة القَطْر

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد عبد القادر سير عمل الشركة العامة للقَطْر والإنقاذ البحري، للوقوف على أهم العراقيل والمشاكل والمختنقات التي تواجه الشركة، وبحث سبل حلحلتها بما يضمن سير العمل بصورة صحيحة.

وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة كل من نائب رئيس الهيئة بالمنطقة الشرقية، ومدير مكتب رئيس الهيئة، ومدير المكتب القانوني، ومدير إدارة المتابعة و التفتيش، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للقطر والإنقاذ البحري.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن وصول الناقلة MT DIDIMON التابعة للوكيل الملاحي القبلي للملاحة، وذلك لشحن حوالي 38000 طن من المشتقات النفطية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك