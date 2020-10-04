اقتصاد

ديوان المحاسبة يشكل لجان لمتابعة توزيع الوقود والغاز

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر رئيس ديوان المحاسبة بالبيضاء، عمر عبدربه صالح، تعليماته بتشكيل لجان لمتابعة توزيع الوقود بجميع أصنافه، وغاز الطهي من المستودعات المصدرة بمدينتي بنغازي وطبرق.

وأفاد الديوان خلال منشور عبر منصته الرسمية، بأن رئيس ديوان المحاسبة أصدر القرارين رقم “144”و “145” لسنة 2020 اللذين يضمنان التوزيع والإنتاج العادل لكل من شركة البريقة وشركة الكهرباء، إضافة للتحقق من وصولها لمحطات ومراكز التوزيع ومحطات توليد الكهرباء.

وأشار الديوان إلى أنه في حال ضبط أي مخالفات تصحب عمليات التوزيع سيتم إحالة المخالفين لسلطات التحقيق واتخاذ الإجراءات الرادعة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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