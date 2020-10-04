“الليبية للحديد والصلب” تبحث الصعوبات المالية للشركة العامة للخردة

بحث المسؤلون عن الشركة الليبية للحديد والصلب في مصراتة اليوم الأحد، الصعوبات المالية التي تواجه الشركة العامة للخردة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول غير العادي للجمعية العمومية للشركة العامة للخردة لسنة 2020، وذلك بحضور رئيس وأعضاء الجمعية العمومية وعدد من مسؤولي الجانبين.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة العامة للخردة، مناقشة العديد من المسائل المتعلقة بسير عمل الأخيرة وما مدى الجدوى الاقتصادية لتمديد العمر القانوني لها، بحسب بيان للشركة الليبية للحديد والصلب.

وأضاف البيان، بأن الاجتماع استعرض التقارير المالية والقانونية وكل ما يتعلق بالبيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة.

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