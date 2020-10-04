لجنة ترشيد المرتبات تبحثُ تعديل أوضاع المرتبات المتعثرة

قال رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات بوزارة المالية، أمين بوعبدالله، إن العمل جار على تعديل أوضاع المرتبات المتعثرة.

وأكد بوعبدالله أن التجهيز للإفراجات المالية عن مرتبات سيشمل: تغير المسار الوظيفي، والأخطاء في الأسماء، والأخطاء في الأرقام الوطنية، مضيفًا أن اللجنة تعمل على إشراك وزارة العمل والتأهيل من حيث اختصاصها في موضوع الإفراجات المالية كونها الجهة المخولة رسميا باعتماد الملاكات الوظيفية.

وفي سياق منفصل، أعلنت الوزارة عن إطلاق منظومة التسجيل المباشر للباحثين عن العمل بعد استيفاء عملية التسجيل في المرحلة الأولى

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