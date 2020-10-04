وزارة العمل تحيل الدفعة التاسعة من فائض الملاكات المالية لوزارة المالية

قال مدير إدارة الملاكات الوظيفية والتنظيم الإداري، التابع لوزارة العمل والتأهيل، عبد الناصر عبد ربه إن الوزارة أحالت الدفعة التاسعة من فائض الملاكات الوظيفية إلى اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات بوزارة المالية.

وأكد مدير إدارة الملاكات الوظيفية والتنظيم الإداري، إن الوزارة أحالت 1250 ملف موظف تم تنسيبهم لمكاتب العمل بالبلديات كلاً حسب مقر سكنه.

وفي وقت سابق أكد مدير الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة سليمان حبريشه، أن مرتبات فائض الملاكات الوظيفية الدفعات السادسة والسابعة والثامنة جهزت عن أشهر يونيو ويوليو وأغسطس للعام الحالي قد أحيلت وباشرت المكاتب في توزيعها على المصارف.

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