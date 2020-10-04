اقتصاد

المركزي الفرنسي يحذر الحكومة الفرنسية من الإنفاق والديون

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذر محافظ البنك المركزي الفرنسي وصانع السياسات بالبنك المركزي الأوروبي الحكومة الفرنسية بشأن النفقات والديون التي ليست متصلة بأزمة الرعاية الصحية الخاصة بفيروس كورونا، داعيًا الحكومة لأن تصبح أكثر مهارة.

وأضاف المحافظ، أنه وبحسب أحدث توقعات للحكومة، فإن الدين العام سيقفز لأكثر من 117% من إجمالي الناتج الاقتصادي للعام الحالي مقارنة بـ 98% العام الماضي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن عن خطة إنهاض الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو، والتي من المقرر أن تكون بقيمة 100 مليار يورو، إضافة إلى 460 ملياراً سبق أن رصدت في إطار إجراءات لدعم القطاعات والاقتصاد منذ بدء انتشار الجائحة.

وبحسب الخطة سيتلقى قطاع الصناعة الفرنسي 40 مليار يورو، وذلك في إطار خطة تحفيز اقتصادي حكومية لمساعدته في تخطى هذه الأزمة التي فرضتها الجائحة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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