وصول 593 سيارة كورية إلى بنغازي

وصل إلى ميناء بنغازي عدد من السفن التجارية المحملة بسيارات وديزل وحبوب، بينها السفينة “غليفز” حيث دشنت الخط الملاحي الجديد هيونداي، وعلى متنها 593 سيارة مستوردة من السوق الكورية.

واستقبل الرصيف النفطي ناقلة المحروقات “كيريل” خلال الساعات الأولى من أمس السبت وعلى متنها نحو 30 ألف طن متري من وقود الديزل مستورد من مالطا وسمح لها بالدخول بعد ما أنهت الفرق الطبية إجراء الكشوفات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

ويشهد ميناء بنغازي حركة منتظمة للسفن ونواقل المحروقات، حيث استقبلت الأرصفة التجارية سفينة نقل الحبوب “ابريل دريم” وعلى متنها كمية من القمح لم يعلن عن مقدارها، وسمح لها بالدخول بعدما تم الكشف الصحي عن طاقمها بالكامل.

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