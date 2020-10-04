اقتصاد

البريقة تتوقع تصدير  1.8 مليون برميل الشهر الجاري عبر ثلاث شحنات

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت وكالة بلومبيرج الأمريكية أن إنتاج ليبيا، الدولة العضو بمنظمة أوبك، من النفط ارتفع إلى 295  ألف برميل، وذلك بعد هدنة من الحرب ورفع الحصار عن منشآت الطاقة.

وكالة “بلومبيرج” نقلت، في تقرير لها، عن مصدر مُطلع، قوله بأن الحقول التي تغذي الموانئ الشرقية التي أعيد تشغيلها حديثًا في الحريقة والبريقة والزويتينة تعمل على زيادة الإنتاج، وأن الإنتاج كان 250 ألف برميل يوميًا قبل أسبوع وسيزداد أكثر مع رسو السفن وتحميل الخام من صهاريج التخزين، مما يسمح للحقول بضخ المزيد.

وذكر التقرير أن استئناف ليبيا يلقي بثقله على أسعار النفط، في الوقت الذي أصبح فيه نقص طلب التجار على الطاقة مع فرض العديد من الدول قيودًا أكثر صرامة للحد من جائحة فيروس كورونا.

وأضاف أنه من المقرر أن تصدر البريقة 1.8 مليون برميل في أكتوبر الجاري، عبر ثلاث شحنات، موضحا أن برامج التحميل أولية وقد تصدر ليبيا أكثر مما يقترحه الجدول الزمني.

وأشار التقرير إلى قيام ليبيا، موطن أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا بضخ حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا في بداية العام، قبل أن يغلق الحصار معظم الموانئ والحقول.

ولفت إلى قيام المؤسسة الوطنية للنفط بتقييم الأمن في أربعة موانئ نفطية برية أخرى في ليبيا – بما في ذلك مصفاة الزاوية، التي تتعامل مع النفط الخام من الشرارة، أكبر حقل في ليبيا قبل إعادة تشغيلها، مُردفًا أنه لا يزال المرتزقة المتورطون في الحرب يحتلون بعضها أو يتواجدون بالقرب منها.

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  • 🚩نقاط مهمة جدا ـ للرأي العام الليبي ـ ولا يمكن أهمالها ويجب أخذها في عين الأعتبار 🚩

    – جميع الليبيين وخاصة المجتمع المدني والثقافي والعلمى والمهني والطلابي والعملي والوظيفي والخدمي والأمني ـ لا يرون أن االمسار الأداري للعديد من المؤسسات الليبية سواء الخدمية أو مؤسسات عامة أو أدارات أمنية و أدارات رقابية أو صناعية أو دوبلوماسية أنها تسير في مسارها الصحيح وذلك للعديد من الاسباب أهمها : –

    ✅ـ لايمكن توظيف عائدات النفط الليبي لصالح مؤسسة أو منطقة واحدة دون دراسة الأحتياجات للمؤسسات العامة والاحتياجات هنا ليست دعم مالي و انما توفير مستلزمات الصيانة وأليات جديدة تصلح للعمل بشكل مناسب وطويل الفترة من ناحية الجودة والضمان بما يخص جميع المؤسسات الخدمية بشكل عام .
    ⛔وربما إيقاف النفط سيكون أفضل خيار يقوم به الليبيين لتسيير الرقابة والاصلاحات الأدارية والخدمية ـ من تصديره في حالة عدم وجود فائدة تعود للصالح الليبي بشكل عام ⛔
    ✅ـ لايمكن الوثوق بدعم أحزاب منطوية على نفسها أو نواب غرضهم الاساسي هو إحتكار المؤسسات وخدماااتها لصالحهم الخاص ـ كما يحدث من محاولة إحتكار الخطوط الجوية الليبية والخطوط الافريقية لصالح فئة معينة من الاحزاب أو النواب لسفرياتهم الخاصة وتعتبر مؤسسة الطيران مؤسسة عامة لكافة الشعب الليبي ومن حق الليبيين معرفة ما يحث في اداراتها اوخاصة في وجود مهاجرين وعالقين فالخارج منذ قبل حتى 2011 .

    ✅لايمكن منح اللاجئين لليبيا سواء من العرب أو الاجانب الفرص للاستفادة في العمل داخل المؤسسات الليبية ويوجد أكثر من مئتي الف خريج وخريجة ليبيين في مختلف التخصصات ـ ولايمكن التغافل عن القدرات والخبرات البشرية الليبية في كافة التخصصاات .

    ✅ لايمكن أن يتم رفع كفاءة القطاعات الخاصة المستوردة على قدرة القطاع العام الليبي ويجب تطهير اداراته للعمل ورفع الكفاءات الانتاجية لدعم الاقتصاد من نواحي أخرى بخطة مدروسة وتعيين اولوية للمواطن الليبي .

    ✅- لايمكن جعل الاستثمارات الليبية كداعم لاقتصاد دول أخرى دون ان يكون هناك فائدة ملموسة على الارض الليبية

    ✅ – لايمكن تجاهل تضحيات المقاتلين الليبيين والذين تسمونهم مليشيات فقط لأرضاء اطراف خارجية مهمتها تنصيب خونة لاستنزاف الثروات الليبية لصالح اطراف لاتمثل الشعب الليبي .

    ✅- لايمكن فصل وزارة التعليم الليبي عن الادارات الصناعية والضمان والتأمين ومؤسسات الدولة لعدم ترك فراغ للخريجين الليبيين ودعم الشباب في الاتجاه العملي الصحيح والذي يعود بالفائدة على البلاد وعلى المواطن في نفس الوقت .

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