البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يساعد في تأهيل المراكز الصحية في مدينة سبها

قال مدير إدارة الخدمات الصحية في سبها عبد الجليل عبد الله إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شريك استراتيجي لبلدية سبها، مؤكدا شكره لكل المساهمين الدوليين الثلاثة عشر والحكومة الليبية على دعمهم لمشروع تأهيل المراكز الصحية بمدينة سبها والذي سيساعد على ازدهار المدينة وتطوير الخدمات الصحية وتعزيز الاستقرار بالبلدية.

و بحسب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة سلط مدير مركز المنشية الصحي عمر زيدان ، الضوء على أهمية إعادة التأهيل هذه التي ستساعد على تعزيز الاستجابة لـ كوفيد 19، على حد قوله، وأعرب عن امتنانه لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هذا الدعم الحيوي للمركز.

من جانبه قال الممثل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو نوتو إن مساعدة هذه العيادة في سبها على تحسين الصرف الصحي والنظافة لتكون أكثر كفاءة ولزيادة الوصول إلى الخدمات الصحية للجميع أمر أساسي لإنقاذ الأرواح.

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