مسؤول مصرفي يوضح لصدى حقيقة قفل منظومة الاعتمادات

قال مسؤول مصرفي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية إن مصرف ليبيا المركزي خصص مخصصات معينة لكل صنف أو سلعة لتوريدها من قبل الشركات هذا العام، بحيث أن كل شركة تتقدم لأحد المصارف التجارية بطلب لفتح اعتماد في صنف ما ينقص من المخصص إلى أن تنتهي تلك المخصصات ولا نستطيع الاستمرار في فتح اعتمادات.



وأضاف المصدر أنه ومن أسابيع بدأت المخصصات لبعض السلع تنتهي وتنفذ خصوصا المواد الغذائية والمواد الطبية، بينما بعض الأصناف الأخرى مثل الأدوية والمعدات كانت متاحة، لكن السلع المتاحة أصبحت تقل تدريجيا، والآن نستطيع القول أن كل السلع أغلقت في المنظومة بعد نفاذ المخصصات المحددة لهذه الأصناف.



وأشار المسؤول المصرفي إلى أننا لا نستطيع القول إن الاعتمادات متوقفة لأن المنظومة مفتوحة ولم تغلق بعد، ومن الممكن أن يزيد المصرف المركزي خلال الأيام المقبلة القيم أو المخصصات لبعض السلع، ومن الممكن كذلك أن يكون هناك اعتماد لشركة ما فيه مشكلة أو انتهت مدته ويصبح غير قابل للتنفيذ؛ وعندها يكون هناك إمكانية في المنظومة لشركة أخرى لفتح اعتماد لتلك السلعة.

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