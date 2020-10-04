رئيس مجلس الوزراء يطلع على سيّر عمل بلدية طبرق

بنغازي 04 أكتوبر 2020 (وال)-بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأحد، سيّر العمل بلدية طبرق، خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية، بحضور وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزائدي.

وناقش السيد الرئيس خلال الاجتماع الذي حضره أيضًا مدير مركز طبرق الطبي، وعدد من أعضاء المجلس التسييري للبلدية، احتياجات كافة القطاعات بالبلدية، وأبرز المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تُواجه العمل، وآليات تذليلها.

وناقش الاجتماع المشاريع الخاصة بالبنية التحتية، وسُبل تسهيل عمل المشاريع المتعثرة، إلى جانب المشاريع الممنوح الإذن بالتعاقد بشأنها في بلدية طبرق وانطلاق عدد منها، ومتابعة سيّر عمل مركز طبرق الطبي.

ومنح رئيس مجلس الوزراء الإذن لمركز طبرق الطبي بتوريد عدد من الأجهزة الطبية التي من شأنها التخفيف من مُعاناة المواطنين. (وال- بنغازي) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال