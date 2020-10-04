الفرع الإسلامي لمصرف الوحدة يشرع بقبول طلبات التمويلات المتوسطة وطويلة الأجل

قال الفرع الإسلامي لمصرف الوحدة اليوم الأحد، إنه شرع في استقبال الملفات الخاصة بطلبات الحصول على التمويلات المتوسطة والطويلة الأجل.

ووفق بيان المصرف، من المتوقع أن تقوم إدارة الفرع الإسلامي بعرض الطلبات على اللجان المختصة للبث فيها بوقت لاحق.

ودعا المصرف أصحاب الشركات الراغبة في الحصول على هذه التمويلات وليست لديهم حسابات جارية بالوحدة، بأنهم على استعداد لفتح حسابات جارية لهم وتقديم كافة الخدمات المصرفية وتسهيل إجراءات حصولهم على التمويلات المطلوبة وفق المعايير والمناشير المنظمة لذلك.

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