“عصر” يرد على قيام “صنع الله” بإحالة اسمه ضمن 18 شخصية إلى مجلس الأمن واتهامه بعرقلة انتاج النفط

علق وزير الاقتصاد بالحكومة الليبية التابعة لبرلمان طبرق “منير عصر” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية على قيام رئيس مؤسسة النفط بطرابلس “مصطفى صنع الله” بإتهامه بعرقلة انتاج النفط ،ومطالبة مجلس الأمن بفرض عقوبات عليه ضمن 18 شخصية .

حيث رد “عصر”على صنع الله بالقول: للخصومة السياسية قواعد وأدبيات وسلطة الاتهام ليس موكلة لصنع الله، أ, للسني وهي اختصاص أصيل للنيابة العامة كونها الأمينة على الدعوى العمومية نحن وإن دخلنا في تجاذبات سياسية إلا أن القضاء ومجلس الأعلى للقضاء لازال موحد وغير مشكك فيه .

وتابع بالقول: ولهذا نخلص إلى أن القضاء الليبي سيكون هو الحكم النهائي فى الدعوى الجنائية والمدنية التى سترفع على كل من حاول العبث والتعدي علينا وعلى السيادة الليبية وكوني مواطن ليبي محمي بحكم القانون وقد حدد لي القانون المسلك الذي نتبعه في مثل هكذا حالات .

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