خاص: البدري يكشف عن تسليم مقترح تعديل المرتبات إلى مجلس النواب بطبرق.. وأبرز تفاصيله

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية التابعة لبرلمان طبرق “عبد السلام البدري” في تصريح خاص وحصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن إعداده لمقترح تعديل مرتبات العاملين بالدولة وإحالته إلى مجلس النواب ، مضيفاً أن المرتبات المعتمدة حالياً 450 للمواطن تقابلها 22 ألف يحصل عليها النواب وهذه النسبة لا توجد في العالم على الإطلاق .

“البدري” أكد أن المرتبات تشمل كذلك مجلس النواب وأصحاب الجداول الخاصة والجيش الليبي والأجهزة الرقابية وجميع الجهات ، وأن المرتبات تتراوح كحد أدني من 800 ، والحد الأقصى لا تتجاوز ال8000 دينار ، مضيفاً أن التفاوت الحالي في المرتبات خلق ربكة تنعكس على الخدمات والسوق الليبي .

وأضاف بالقول: إن وضع المعيشي في ليبيا أًصبح صعباً ، وسعر الصرف قد ارتفع ، مشيراً إلى أن مجلس النواب لم يرد حيال المقترح إلى حد الآن ، وتم تشكيل لجنة فرعية من قبل الحكومة لتقييم هذا العمل وتم اعتماد ذلك ، وإحالته إلى المجلس .

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