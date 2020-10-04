“السراج” يجتمع مع الرئيس التركي للمناقشة آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا

عقد رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” اليوم الأحد اجتماعا مع الرئيس التركي “رجب أردوغان” باسطنبول، حيث ضم الاجتماع وزير الخارجية “محمد سيالة” ووزير التخطيط “طاهر الجهيمي”، ووزير الداخلية “فتحي باشا آغا” ووزير الدفاع “صلاح النمروش”، ووزير المالية “فرج بومطاري” ومستشار الرئيس للأمن القومي “تاج الدين الرزاقي”.

جاء ذلك الاجتماع للتشاور والتنسيق وتبادل الآراء بين البلدين ومستجدات الأوضاع في ليبيا، وتعزيز آفاق التعاون المشترك.

حيث تطرق الاجتماع أيضا إلى عدد من المواضيع المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وذلك وفقا لمذكرة التفاهم في هذا الشأن، والموقعة بين البلدين في شهر نوفمبر 2019.

كما خلص الاجتماع على أن تشهد المرحلة المقبلة توسيع آفاق التعاون ليشمل مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، وتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه من عودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة في ليبيا، إضافة لإعطاء الأولوية لمساهمة الشركات المتخصصة في مشاريع الخدمات وبرامج الصيانة والبدء بعدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاعي الكهرباء والصحة، لإيجاد حلول جذرية للمشاكل في القطاعين بكفاءة وفي زمن قياسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية