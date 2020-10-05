ديوان المحاسبة: تشكيل لجان لمتابعة توزيع الوقود وغاز الطهي في بنغازي وطبرق

أصدر رئيس ديوان المحاسبة الدكتور “عمر عبد ربه صالح”، قرارين بتشكيل لجان لمتابعة توزيع الوقود بجميع أصنافه وغاز الطهي من المستودعات المصدرة في مدينتي بنغازي وطبرق وكذلك الإنتاج والتوزيع لكل من شركة البريقة وشركة الكهرباء.

وجاء في منشور للديوان من مدينة البيضاء أن القرارين بهدف التحقق من وصول الكميات لمحطات ومراكز التوزيع ومحطات توليد الكهرباء، فيما أشار القرارين بضبط أي مخالفات تصحب عمليات التوزيع وإحالة المخالفين لسلطات التحقيق.

يُشار إلى أنَّ كافة المدن الليبية -سواء الخاضعة للحكومة الليبية أو لحكومة الوفاق- تشهد نقصاً حاداً في توزيع المحروقات وغاز الطهي مما يفاقم المعاناة اليومية للمواطن الليبي ويزيد من مسببات تردي الأحوال المعيشية.

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